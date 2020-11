Von Hubert Wetzel, Washington

Der Weg zum Sieg begann für Joe Biden mit einer Niederlage. Das war am 3. Februar, in Iowa versuchten die Demokraten an diesem Tag ohne großes Glück, ihre Vorwahl abzuhalten. Wer der Sieger war, ein gewisser Herr Buttigieg oder ein gewisser Herr Sanders, so genau wurde das nie entschieden, ging damals im Chaos der Wahlnacht unter. Aber wer die Vorwahl in Iowa verloren hat, daran gab es damals und gibt es bis heute keine Zweifel: Joseph Robinette Biden, Jr. Er schaffte es mit Mühe auf den vierten Platz.