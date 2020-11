Mit einem Sieg im umkämpften Staat Pennsylvania hat der Demokrat Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Nach übereinstimmenden Prognosen der US-Sender CNN, der Nachrichtenagentur AP und des Senders Fox News lag Biden am Samstag über der erforderlichen Mehrheit von 270 Wahlleuten und damit uneinholbar vor Amtsinhaber Donald Trump. Der Republikaner hat allerdings in mehreren Bundesstaaten juristische Schritte gegen die Ergebnisse oder die weitere Auszählung abgegebener Stimmen eingeleitet.

Biden rief die Amerikaner unmittelbar nach seinem Wahlsieg zur Einheit auf. Es sei Zeit, das Land zusammenzuführen und zu heilen, erklärte er am Samstag. "Nun da der Wahlkampf vorbei ist, ist es Zeit, die Wut und die harsche Rhetorik hinter uns zu lassen, und als Nation zusammenzukommen." Biden hatte die Wahl seit Bekanntgabe seiner Kandidatur gegen Trump zum "Kampf um die Seele dieser Nation" erklärt.

Auf Twitter erklärte der Demokrat, es sei eine Ehre für ihn, von Amerika gewählt worden zu sein, "um unser großes Land zu führen". Es stünde harte Arbeit bevor, aber er verspreche: "Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein - ob Ihr mich gewählt habt oder nicht." Trump erwähnte Biden zunächst nicht. Der Amtsinhaber erklärte prompt: "Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist." Trump weiter: "Wir alle wissen, warum Joe Biden sich voreilig fälschlicherweise als Sieger ausgibt und warum seine Medienverbündeten so sehr versuchen, ihm zu helfen: Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt."

Detailansicht öffnen Eine Anhängerin der Demokraten feiert die Meldung von Bidens Sieg (Foto: KEVIN LAMARQUE/Reuters)

In der Wahlnacht hatte Trump sich im Weißen Haus während der laufenden Auszählung zum Sieger erklärt und angekündigt, seinen Anspruch vor das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten zu bringen. In den vergangenen Tagen machte er wiederholt deutlich, dass er sich weiter als legitimer Sieger der Wahl sieht. Schon zuvor hatte der 74-Jährige offen gelassen, ob er das Wahlergebnis akzeptieren würde, und hatte eine friedliche Machtübergabe nicht garantieren wollen.

Mit dem 77-jährigen Biden geht nun wieder ein Berufspolitiker als Sieger der US-Wahl hervor, nachdem der Unternehmer Trump vor vier Jahren einen Überraschungssieg eingefahren hatte. Die Senatorin Kamala Harris würde die erste Frau und schwarze Amerikanerin im Vizepräsidentenamt.

Trump hat bereits juristische Schritte eingeleitet

Trumps Aussagen haben zunächst keinerlei rechtliche Auswirkungen, sie markieren aber eine Zuspitzung des politischen Streits um die Wahl. Trump hat in mehreren Bundesstaaten bereits juristische Schritte gegen die Ergebnisse oder die weitere Auszählung abgegebener Stimmen eingeleitet. Er stellt sich als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar, ohne stichhaltige Beweise für seine Behauptungen vorzulegen. Er hat bereits angekündigt, sich mit einer ganzen Serie von Klagen bis hinauf zum Obersten Gericht gegen eine Niederlage zu wehren.

In den USA ist es üblich, dass die Präsidentenwahl auf der Basis von Prognosen großer Medienhäuser entschieden wird - normalerweise noch in der Wahlnacht. Die amtlichen Ergebnisse kommen teils erst viel später. Wegen der Corona-Pandemie hatten Millionen Amerikaner dieses Jahr aber per Brief abgestimmt, weshalb sich die Auszählung der Stimmen hinzog.

Bei der Abstimmung am Dienstag standen auch die 435 Sitze des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Beim Regieren könnte Biden auf die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus setzen. Seine Partei konnte sich zunächst nicht die Kontrolle in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, sichern. Über die Mehrheit im US-Senat für die kommenden zwei Jahre entscheiden voraussichtlich erst zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar.