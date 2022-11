Von Peter Burghardt, Washington

Dieser Tage wurde Joe Biden mit einem dicken Buch in den Händen fotografiert, der Titel war gut erkennbar. "And There Was Light: Abraham Lincoln and the American Struggle", heißt das neue Werk eines Historikers, das der Präsident offenbar gerade liest. "Und es ward Licht: Abraham Lincoln und der amerikanische Kampf". Lincoln war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, er führte das Land durch den Bürgerkrieg und wurde mit 56 ermordet. Biden ist die Nummer 46, er wird bald 80 und befasst sich derzeit intensiv mit einem aktuellen amerikanischen Kampf, dem Kampf um die Demokratie und das, was er die Seele der Nation nennt.

2024 will er sich möglicherweise um eine zweite Amtszeit bewerben, an deren Ende wäre er 86 Jahre alt. Aber erst mal muss Biden die Zwischenwahlen am 8. November überstehen, und so flog er mit einem Stück Geschichte als Lektüre zum Wahlkampf nach Kalifornien und New Mexico. Auf dem Weg zur Air Force One trug der Staatschef seine Pilotensonnenbrille, die er immer aufsetzt, wenn das grelle Licht ihn blendet.

Zuletzt legten seine Beliebtheitswerte wieder zu. Doch wird das noch etwas verändern?

Läuft es schlecht für den Mann im Weißen Haus und seine Demokraten, die Blauen, dann bricht in wenigen Tagen eine rote Welle über ihnen zusammen. Dann gewinnen die Republikaner, Farbe Rot, die Midterms. Das wäre historisch betrachtet normal, der Amtsinhaber wird bei den Zwischenwahlen fast immer von Wechselwählern abgestraft. So ging es Barack Obama und Donald Trump, es ist die Zeit der Revanche. Einzige Ausnahme seit 1934 war George W. Bush, dessen Republikanische Partei 2002 die Zahl ihrer Sitze erweiterte.

Damals stand Amerika nach dem Terror von 9/11 zusammen. Diesmal sind die USA entzweit wie selten zuvor, und es steht ein besonderer Showdown bevor. Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus werden die Demokraten wohl den Rivalen überlassen müssen. Kommt ihnen außerdem der Senat abhanden, so wäre Biden fürs Erste erledigt. Trump dagegen hätte bei einem Triumph seiner Riege beste Aussichten, in zwei Jahren ins Oval Office zurückzukehren. Würde Joe Biden bei einer krachenden Niederlage überhaupt antreten? Biden gegen Trump, Trump gegen Biden, noch einmal?

Es geht jetzt offiziell nicht um die Präsidentschaft, sondern um die Macht auf dem Capitol Hill. Aber es geht auch um die Zukunft der USA, um 2024 und um Biden, der seit 50 Jahren Spitzenpolitik macht. Ohne weitere Stimmenvorteile im Plenum würde seine Regierung nichts mehr erreichen können, sie wäre von den Republikanern blockiert und Biden eine Lame Duck. Vermutlich würden ihn die Republikaner noch mehr attackieren als bisher, auch wegen der Ukraine-Verbindungen seines Sohnes Hunter.

Mäßig populär ist er sowieso, wobei seine Beliebtheitswerte zuletzt zunahmen, weil Biden mehrere Projekte durchboxte. Schwer lasten die Inflation auf ihm, der Ärger über die Spritpreise und die Angst vor einer Rezession, das verbindet ihn mit anderen Weltpolitikern. Schaut man sich in diesen Wochen Joe Biden genauer an, so ergibt sich das widersprüchliche Bild eines Profis, der die USA retten will und doch seine Macht verlieren könnte.

Joseph Biden Jr., geboren 1942 in Scranton, Pennsylvania, hat schlimmere Verluste erlitten. Seine erste Frau und seine erste Tochter starben 1972 bei einem Autounfall, er hatte es soeben in den Senat geschafft. 2015 erlag sein Sohn Beau einem Gehirntumor, Biden war Vizepräsident. Dieses Leben hat ihn geprägt, an ihm genagt, der Katholik trägt stets einen Rosenkranz mit sich. Vielleicht beschreibt diesen bedächtigen, zugewandten, erprobten, zuweilen einschläfernden und fahrigen Politiker nichts besser als der Kontrast. Der Kontrast zum Dampfplauderer Trump - und auch zu seinem vormaligen Boss, zu Barack Obama.

Am Samstag wird man sie gemeinsam sehen und hören können, Biden und Obama treten in Philadelphia auf. Trump hat ebenfalls in Pennsylvania einen Termin. Die beiden Demokraten tun das vornehmlich für zwei Parteifreunde, obwohl Biden kein begnadeter Redner ist und sich selten direkt vor Menschenmassen wagt. Manche Parteikollegen halten ihn im Endspurt auch lieber auf Distanz.

Das unterscheidet ihn vom politischen Rockstar Obama, knapp 20 Jahre jünger und seit seinem Ausscheiden aus dem Amt noch lässiger als zuvor. Dabei ist Biden nach zwei Jahren eigentlich weiter, als Obama es war. Er hat Milliardenprogramme für Umwelt, Infrastruktur, Technologie und Gesundheit durchgeboxt, trotz republikanischer Boykotte. Sogar ein kleiner Schritt zur besseren Schusswaffenkontrolle gelang ihm. Er will Studenten Schulden erlassen und Häftlinge freilassen, die wegen einiger Gramm Marihuana einsitzen. Angegriffen wird er vor allem wegen der Wirtschaftslage, der Migration und steigender Verbrechenszahlen.

Bald kann Biden die nervige Innenpolitik kurz hinter sich lassen, er reist zum Klimagipfel nach Ägypten, zum US-Asiengipfel nach Kambodscha, zu G 20 nach Bali. Es wird um die Erderwärmung gehen, um Öl, Gas und Rüstung, um Russlands Krieg in der Ukraine, um China, Iran, Saudi-Arabien. Die große Bühne.

Doch Obama, das amerikanische Symbol und globale Idol, kann unbeschwert mit dem Publikum spielen. Biden nicht. In Florida berichtete der Präsident kürzlich von der Schuldenobergrenze, unsexy. "Ich weiß, dass das eine komplizierte Sache ist", sagte er. "Aber am Ende des Jahres, jedes Jahr, haben wir Verpflichtungen aus Schulden in der ganzen Welt." Oder die Rosinencornflakes. Einem lokalen Sender erzählte er, warum die Leute eine Marke kaufen würden, die einen Dollar billiger sei als die anderen. Rosinencornflakes. Auch kein PR-Schlager.

Außerdem hat der Präsident zuweilen Aussetzer. Bei einer live übertragenen Veranstaltung fragte er im Oktober, wo Jackie Walorski sei. Er hatte offenkundig vergessen, dass die Republikanerin aus Indiana im August tödlich verunglückt war. Ein andermal versprach er Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion Beistand durch US-Soldaten, oder er erklärte die Pandemie kurzerhand für beendet. Da zucken seine Berater. Ohnehin umgibt er sich mit einem engen Kreis, geleitet von Stabschef Ron Klain. Der Einfluss seiner Frau Jill ist nicht hoch genug einzuschätzen, die First Lady wirkt präsenter als Vizepräsidentin Kamala Harris.

Sein Zirkel aus Strategen plant längst 2024. Oder ist er zu alt? Es sei legitim, nach dem Alter zu fragen, "inklusive meinem", erwiderte Biden, als sich ein TV-Reporter erkundigte, was er dessen ebenfalls 79-jähriger Tante sagen würde. Die habe ihn gewählt und Zweifel, ob er eine Wiederwahl versuchen solle. Man möge ihn beobachten, riet Biden. "Werde ich langsamer? Habe ich das gleiche Tempo?"

Jüngere, innerparteiliche Rivalen drängen sich bisher nicht vor

Jüngere drängen sich vorläufig kaum vor. Wird er kandidieren? Er habe die Absicht, entschieden sei es nicht, "wir werden Zeit haben". Es muss allerdings schnell gehen, wenn Trump seine Kandidatur ausruft. Biden sagte: "Ich habe großen Respekt vor dem Schicksal. Ich könnte morgen eine Krankheit bekommen. Ich könnte morgen tot umfallen." Er kennt das Schicksal.

In diesen Wochen spricht der US-Präsident häufig davon, wie Trump und seine Make-America-Great-Again-Truppe Gewalt den Boden bereiteten, weil sie seinen Wahlsieg 2020 bis heute leugnen. Der Sturm aufs Kapitol. Das Attentat auf Paul Pelosi, das seiner Frau Nancy galt, der demokratischen Sprecherin des Abgeordnetenhauses. Der Staatsmann Biden will Hüter der amerikanischen Werte sein und auf seine Weise überparteilich. Für die Moderaten, gegen die Radikalen. Es gehe darum, "die Demokratie zu erhalten oder uns in Gefahr zu bringen", sagte er am Mittwoch bei seiner Brandrede in Washington. Joe Biden glaubt, und das treibt ihn wahrscheinlich am meisten an, dass er der Einzige ist, der Amerika vor einer zweiten Ära Trump bewahren kann.