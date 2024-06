Von Reymer Klüver

Schlimmer hätte die TV-Debatte für US-Präsident Joe Biden kaum laufen können. Maria Shriver, die Ex-Frau des einstigen Gouverneurs von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, und einflussreiches Mitglied des Kennedy-Clans, schrieb noch am Abend: „Es herrscht Panik in der Demokratischen Partei.“ Und David Plouffe, der Organisator der Wiederwahl Barack Obamas, sagte im Fernsehen, dies sei nun ein „Defcon-1-Moment“ – eine Vokabel aus dem Militärjargon, die den höchsten Alarmzustand der US-Streitkräfte kurz vor Ausbruch eines Atomkriegs bezeichnet. Die Äußerung ist wohl als Aufforderung an die Partei zu verstehen, das bisher Undenkbare nun doch zu durchdenken und einen anderen Kandidaten als den amtierenden Präsidenten zu nominieren.