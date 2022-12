USA:Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen

US-Präsident Joe Biden hat den Respect for Marriage Act unterzeichnet und damit den Schutz von gleichgeschlechtlichen Ehen auf Bundesebene gesetzlich verankert. Ehen, die in anderen US-amerikanischen Bundesstaaten geschlossen wurden, müssen damit in allen Bundesstaaten anerkannt werden, selbst wenn gleichgeschlechtliche Paare dort nicht heiraten dürfen. Außerdem wird die Ehe nicht länger als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert.

"Heute ist ein guter Tag. Ein Tag, an dem Amerika einen entscheidenden Schritt in Richtung Gleichberechtigung, Freiheit und Gerechtigkeit macht, nicht nur für einige, sondern für alle", sagte Biden während einer Zeremonie auf dem South Lawn des Weißen Hauses und nannte die Entscheidung, wen man heiraten möchte, "eine der tiefgreifendsten Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann". Das Gesetz erkenne an, "dass jeder das Recht haben sollte, diese Fragen für sich selbst zu beantworten, ohne Einmischung der Regierung", sagte der Präsident.

Unterzeichnung wird zum Festakt

Die Unterzeichnung des Gesetzes im Weißen Haus fand im Rahmen eine Feierlichkeit statt, bei der prominente Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft und Aktivisten anwesend waren. Damit sollte die historische Bedeutung des Moments hervorgehoben werden. Darunter war auch die amerikanische Poplegende Cyndi Lauper. "Jetzt dürfen wir lieben, wen wir lieben, was sich seltsam anhört", sagte Lauper sie. Dafür sei sie US-Präsident Biden sehr dankbar. Die Sängerin setzt sich für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde ein.

Zu Biden und Lauper gesellten sich auch führende Kongressabgeordnete, darunter die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Die Demokraten waren bestrebt, den Respect for Marriage Act bis zum Jahresende zu verabschieden, solange sie noch über Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verfügen. Vergangene Woche hatte das US-Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf verabschiedet. 258 Abgeordnete stimmten dafür, unter ihnen alle Demokraten. 169 Republikaner stimmten dagegen.