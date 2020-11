Joe Biden will viele der Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig machen - und das möglichst schnell. Das wird aber nicht in allen Fällen möglich sein.

Von Thorsten Denkler, New York

Einer seiner großen Vorzüge, das hat der jetzt gewählte Präsident Joe Biden im Wahlkampf immer wieder erklärt, sei, dass er sofort loslegen könne, sobald er im Amt sei. Er sei "ready on day one", bereit am ersten Tag. Acht Jahre war Biden Vizepräsident unter Barack Obama. Er kennt die Abläufe, die Fallstricke, die Tricks, die Möglichkeiten und die Grenzen des Amtes. Und so wie es aussieht, wird er sich schon am ersten Tag seiner Amtszeit daran machen, die Hinterlassenschaften der Präsidentschaft von Donald Trump wegzuräumen.