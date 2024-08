In Chicago wollte Joe Biden seine nächste Nominierung als Präsidentschaftskandidat feiern. Jetzt hält er hier eine Abschiedsrede, in der er auf seine Erfolge blickt und seine Nachfolgerin lobt. Und damit zur Staffelübergabe an Kamala Harris.

Von Peter Burghardt, Chicago

Am Abend, als die Demokraten Joe Biden verabschieden, kommt plötzlich auch sie auf die Bühne. Kamala Harris, die neue Kandidatin, die neue Hoffnung all jener, die eine Rückkehr Donald Trumps verhindern wollen. Der Parteitag in Chicago ist kaum drei Stunden alt, da erscheint sie ohne Ankündigung plötzlich auf dem tiefblauen Podium. „Zu Beginn möchte ich unseren unglaublichen Präsidenten Joe Biden feiern“, sagt sie, die vorher eher dezente Stimmung im United Center schlägt binnen Sekunden in heftigen Jubel um.