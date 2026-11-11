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Joe Bidens Memoiren„Wenn da nicht die Politik wäre, wären wir bestimmt gute Freunde“

Lesezeit: 2 Min.

Im November 2024 besprechen Donald Trump (links) und Joe Biden im Weißen Haus die Amtsübergabe.
Im November 2024 besprechen Donald Trump (links) und Joe Biden im Weißen Haus die Amtsübergabe.
Evan Vucci/AP Photo

Verwirrende Nettigkeiten von Donald Trump und ein verblüffender Brief: Die Autobiografie des ehemaligen US-Präsidenten scheint davon geprägt zu sein, dass er der Staatschef nach und vor dem Maga-Republikaner war.

Von Peter Burghardt

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Als Joe Biden im Januar 2021 das Oval Office betrat, um seinen Dienst als 46. US-Präsident anzutreten, fand er einen Brief. „To 46th“ stand auf dem Umschlag, darin steckte ein Schreiben von seinem Vorgänger, Donald Trump. „Sehr großzügig“ sei der Inhalt gewesen, erzählte Biden damals, Einzelheiten behielt er für sich. Jetzt kennt man dank Auszügen aus seinem bald erscheinenden Buch „Promise Me, America“ Näheres.

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