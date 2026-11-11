Verwirrende Nettigkeiten von Donald Trump und ein verblüffender Brief: Die Autobiografie des ehemaligen US-Präsidenten scheint davon geprägt zu sein, dass er der Staatschef nach und vor dem Maga-Republikaner war.

Als Joe Biden im Januar 2021 das Oval Office betrat, um seinen Dienst als 46. US-Präsident anzutreten, fand er einen Brief. „To 46th“ stand auf dem Umschlag, darin steckte ein Schreiben von seinem Vorgänger, Donald Trump. „Sehr großzügig“ sei der Inhalt gewesen, erzählte Biden damals, Einzelheiten behielt er für sich. Jetzt kennt man dank Auszügen aus seinem bald erscheinenden Buch „Promise Me, America“ Näheres.