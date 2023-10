US-Präsident Biden findet deutliche Worte für die Ereignisse in Israel. Und spricht eine indirekte Warnung an Iran aus.

Von Christian Zaschke, New York

So hat man Joe Biden selten gesehen. In wohl keiner Rede seiner politischen Laufbahn hat der 80 Jahre alte US-Präsident eine derart direkte Sprache gewählt. "Es gibt Momente im Leben, in denen das reine Böse auf die Welt losgelassen wird", sagte er sichtlich bewegt am Dienstag im Weißen Haus in Bezug auf die Attacke der Hamas auf israelische Zivilisten. Israelis seien nicht bloß getötet, sondern "geschlachtet" und "niedergemetzelt" worden, sagte Biden.