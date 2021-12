Von Fabian Fellmann, Washington

Pandemie ist, wenn Donald Trump von seinen Fans ausgebuht wird: So geschehen, als der frühere US-Präsident am Sonntag in einem Fernsehinterview bekannte, eine Booster-Impfung gegen Covid erhalten zu haben. Trump spielte den Vorfall in gewohnter Manier herunter: Nur eine winzige Gruppe im Publikum habe gebuht. Ganz so, als wäre er nicht mitverantwortlich für das Ausmaß der Impfskepsis in seinem Land, die er in seiner Amtszeit nach Kräften anfachte.