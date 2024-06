Zu Hunderten fluten in diesen ersten heißen Sommertagen Teenager aus ganz Amerika die Souvenirshops der Hauptstadt. Es ist die Zeit der Ausflüge zum Washington Monument, zum Kapitol – und natürlich zum Weißen Haus, um das gerade zwei Herren buhlen, die am anderen Ende des Altersspektrums anzusiedeln sind: Donald Trump , 78 Jahre alt, und Joe Biden , 81. Für einen der beiden lässt das Shoppingverhalten der Kids nichts Gutes erahnen. Baseball-Mützen mit angeklebten orangen Haaren und T-Shirts mit dem Polizeifoto von Trump gehören zu den beliebtesten Mitbringseln aus der Hauptstadt, wie Verkäufer der Washington Post erzählten. Bei jeder Sehenswürdigkeit lässt sich die nicht besonders repräsentative Erhebung untermauern. „Trump 2024“ und „Take America Back“ ist bei sämtlichen Souvenirständen von Weitem zu sehen, die Mützen und T-Shirts des Republikaners hängen an den prominentesten Stellen. Joe-Biden-Käppis hingegen gibt es kaum einmal, selbst im linken Washington.

Nicht ganz so verheerend, allerdings auch nicht gerade vorteilhaft sehen die Umfragen für den amtierenden Präsidenten aus. Selbst eine fast 40 Jahre alte Faustregel der US-Politik scheint ins Wanken zu geraten: Je jünger die Wähler, desto eher neigen sie den Demokraten zu, je älter, desto wahrscheinlicher geht die Stimme an die Republikaner. Als Schwelle galt der Jahrgang 1970. Nun muss man die Frage stellen, ob Biden und Trump diesen Generationengraben einzuebnen beginnen.

Bei den Babyboomern liegt Biden klar vorn

Ob Trump „the rizz“ habe, fragte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NPR schon; das Teenager-Slangwort steht für Charisma, für Anziehungskraft und Attraktivität. Denn auch in den aktuellen Umfragen des Radiosenders zeigte sich die vermeintlich verkehrte Welt. Bei der jüngsten Wählergeneration, der Gen Z, fiel der Vorsprung von Biden auf Trump so knapp aus, dass er im statistischen Fehlerbereich landete – die beiden lägen demnach gleichauf. Ab der Generation der Babyboomer hingegen hatte Biden klar die Nase vorn.

Auch wenn man den Erhebungen immer mit einer gewissen Vorsicht begegnen sollte: So zeigt sich doch, dass Bidens Rückhalt gerade bei jüngeren Menschen deutlich geringer ist als vor vier Jahren – als sie erheblichen Anteil an dessen Wahlsieg hatten. In einer Harvard-Studie zur politischen Einstellung junger Amerikaner führte Biden 2020 mit 30 Prozentpunkten Vorsprung. Diesmal sind es 19 Punkte. Was bemerkenswert ist: Denn dieselbe Altersgruppe stimmte bei den Zwischenwahlen 2022 zu mehr als zwei Dritteln für die Kandidaten der Demokraten.

Auch wenn sie es öffentlich nicht zugestehen: Das alles dürfte Bidens Berater schon beunruhigen. Rettung erhofften sie sich offenbar von Online-Kampagnen. Sie luden wohlgesinnte Influencer nach Washington ein, in der Erwartung, dass die ihre Fangemeinden mit jubelnden Selfies aus dem Weißen Haus beglücken. Eilig entwarfen Mitarbeiter Memes zu Biden, Bilder, Videoclips und Collagen, die den US-Präsidenten als coolen Macher inszenieren, zum Beispiel als „Dark Brandon“, Superheld mit Laserblick. Inzwischen stellt Bidens Team auch Videos auf Tiktok, obwohl der Präsident der chinesischen Plattform den Krieg erklärt hat. Dort ist nun zu sehen, wie der einstige Stotterer einem Schüler Mut zuspricht, der mit derselben Herausforderung kämpft. Nur verliert Biden den Kampf um den digitalen Raum gerade klar. Influencer, die kritische Fragen zu stellen wagten, wurden plötzlich nicht mehr eingeladen, beleidigt erzählten sie das ihrer Gefolgschaft.

Am schädlichsten für Biden erweisen sich unvorteilhafte Videoclips

Donald Trumps Lager inszeniert seinen Anführer viel geschickter, mit derb-dreistem Humor, nicht nur dank der Hilfe von Elon Musk, der sein Netzwerk X deutlich nach rechts gerückt hat. Auf Instagram erklärte sich Sohn Donald Junior zum „Memes War General“, er stellt Bildchen ein mit Überschriften wie „Heb die Hand, wenn dich das alles anscheißt“.

Am schädlichsten für Biden erweisen sich unvorteilhafte Videoclips. Meistens stammt das Material aus seriösen Quellen, wird aber von rechten Medien und Influencern so geschnitten und kommentiert, dass es negativ wirkt. Nach dem G-7-Treffen in Italien stellte Fox Biden als ziellos herumstolpernden Greis dar, als er mit Fallschirmjägern außerhalb des Bildausschnitts redete. Ein anderes Fox-Video erweckte den Eindruck, Biden habe den Namen seines Heimatschutzministers vergessen, weil der Sender den Moment wegließ, in dem der Präsident „Secretary Mayorkas“ sagte. „Cheap Fakes“, billige Falschdarstellungen, protestierte das Weiße Haus, in Anlehnung an „Deep Fakes“, die gefälschte Bilder zeigen.

Die vehementen Dementis täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass der 81-Jährige sich zunehmend steif, langsam und vorsichtig bewegt, weil ihm Arthritis und Nerven zusetzen. Das ist nicht gleichzusetzen mit geistigem Verfall. Wird das jedoch anders interpretiert, trägt Biden selbst eine gewisse Mitschuld daran. Bisher hielt er nur eine einzige Wahlveranstaltung mit einem etwas größeren Publikum von 1000 Personen ab, sonst beschränkte er sich auch kleinere Anlässe und Sponsorenabende. Immerhin gibt er nun mehr Interviews in verschiedenen Medien, nahbar wirkt er auf die Wählerschaft jedoch nicht.

Ganz anders Donald Trump, mit 78 Jahren kaum jünger als Biden, der mindestens einmal pro Woche vor Tausenden Anhängern spricht. Er erweckt den Eindruck, fitter zu sein. Die Reden und Videos des Republikaners sind voller Lügen, Übertreibungen und Hirngespinste; doch daran haben sich die Leute längst gewöhnt, wie an seine autoritären Fantasien. Selbst der New Yorker Schuldspruch gegen Trump wegen 34-facher Buchhaltungsfälschung vermochte viele Amerikaner nicht mehr zu überraschen.

In den Swing States führt weiterhin Donald Trump

Risikobehaftet ist deswegen die Strategie Bidens, Trump zu verteufeln und die Wahl zur Schicksalswahl zu stilisieren, bei der die „Seele der Nation“ zu retten sei. Seit Wochen investiert Bidens Kampagne mehr Geld für Wahlwerbung wie für Mitarbeiter in lokalen Zweigstellen als Trump. Trotzdem ist die Wirkung auf die Umfrageresultate bescheiden. Erstmals seit Monaten ist Biden am Donnerstag in Führung gegangen bei 538, einem Index, der die wichtigsten Polls aus dem ganzen Land zusammenführt – mit einem hauchdünnen Vorsprung von 50,1 Prozent. Doch in anderen Umfragen für Trump: Der renommierte Cook Political Report sieht Trump in den entscheidenden Swing States mit drei Prozent vorn; auch die New York Times ermittelte kein besseres Bild für Biden. Da erstaunt es wenig, dass sich unter Demokraten Nervosität breitmacht und Kritiker eine aggressivere Kampagne fordern. Auch wabert immer wieder die Forderung empor, Biden am Parteitag Mitte August doch noch durch einen anderen Kandidaten zu ersetzen.

Biden hat es schwer: Ihn machen die Wähler verantwortlich für die hohen Zinsen, die steigenden Preise, die exorbitanten Wohnkosten und die hohe Zahl illegaler Einwanderer, einige nehmen ihm auch Israels Krieg in Gaza übel. Eine große Mehrheit der Amerikaner denkt, das Land bewege sich in die falsche Richtung. Da erscheint einigen der polternde Trump als das kleinere Übel, als der Kandidat, der Veränderung verspricht. Mit dem Schlagwort „change“, der Verheißung von Wandel und Veränderung, hatte sich Barack Obama, der Demokrat, einst zum Sieg katapultiert. Biden muss nun liefern. Die TV-Debatte kommende Woche könnte Gelegenheit sein zu zeigen, dass er doch derjenige ist mit dem „rizz“, der Mann mit Wirkung.