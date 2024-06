Amerikas Demokraten sind in größter Not: Nach dem Debatten-Auftritt ihres Kandidaten ahnen sie, dass der Präsident die Wahl gegen Donald Trump verlieren wird. Doch was sollen sie tun? Alles hängt von Joe Biden ab.

Von Fabian Fellmann, Atlanta

Die Treppe des Untergangs erhielt ihren Namen bereits mehrere Stunden, ehe der Untergang von Joe Biden in der ersten TV-Debatte des Wahljahrs 2024 tatsächlich seinen Lauf nahm. „Stairs of Doom“, entfuhr es einer älteren Journalistin, Treppe des Untergangs, als sie am Donnerstagabend ächzend und mit müden Beinen schon wieder die 58 Stufen bezwang, die steile Verbindung zwischen ihrem Arbeitsplatz im Pressezentrum, wo ihr Laptop angeschlossen war, und dem sogenannten spin room, dem Ort, wo sich vor und nach der Debatte Berater und Parteigänger der beiden Kandidaten einfinden, um den Auftritt ihres Mannes in ein möglichst günstiges Licht zu rücken.