USA:Biden fordert Verbot von Sturmgewehren und strengere Waffenregeln

"Genug, genug, genug": In einer emotionalen Rede mahnt US-Präsident Biden Konsequenzen aus den jüngsten Amoktaten an - die Bürger sollten daran auch ihre Wahlentscheidung im Herbst ausrichten.

Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen hat US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. "Genug, genug, genug. Dieses Mal müssen wir wirklich etwas ändern", sagte Biden am Donnerstagabend bei einer emotionalen Ansprache im Weißen Haus in Washington. "Wir können das amerikanische Volk nicht noch einmal im Stich lassen."

Der Demokrat nannte es "skrupellos", dass die Republikaner im US-Senat jede Verschärfung der Regelungen blockierten. Vor den Kongresswahlen im November rief er die Amerikaner dazu auf, "dieses Thema in den Mittelpunkt ihrer Wahlentscheidung zu stellen". Biden sagte, sollte ein Verbot von Sturmgewehren im Kongress nicht durchsetzbar sein, solle das Mindestalter für den Kauf dieser Waffen von 18 auf 21 Jahre angehoben werden.

Er forderte zudem, den Verkauf von Magazinen mit hoher Kapazität zu untersagen. Überprüfungen von Waffenkäufern müssten verstärkt werden. Gesetze zur sicheren Lagerung von Waffen und zum Schutz vor potenziell gefährlichen Waffenbesitzern müssten erlassen werden.

Der Präsident forderte neben strengeren Waffengesetzen auch die Aufhebung des Haftungsschutzes, der Waffenhersteller davor schützt, für Gewalttaten verklagt zu werden, die von Menschen verübt werden, die ihre Waffen tragen. "Es ist Zeit zu handeln. Für die Kinder, die wir verloren haben, für die Kinder, die wir retten können, für die Nation, die wir lieben", sagte Biden. "Hier geht es nicht darum, irgendjemandem die Waffen wegzunehmen", betonte der Präsident. "Ich respektiere die Kultur, die Tradition und die Bedenken von rechtmäßigen Waffenbesitzern."

Der zweite Verfassungszusatz zum Recht auf Waffenbesitz sei aber ebenso wie alle Rechte nicht absolut. "In den letzten zwei Jahrzehnten sind mehr Kinder im Schulalter durch Schusswaffen ums Leben gekommen als diensttuende Polizeibeamte und Soldaten im aktiven Dienst zusammen. Denken Sie darüber nach."

Hinter Biden brannten 56 Kerzen, die nach Angaben des Weißen Hauses die Opfer von Waffengewalt in allen insgesamt 56 Bundesstaaten und Territorien der USA repräsentieren sollten. Besonders der Amoklauf an einer Grundschule in Texas in der vergangenen Woche hat die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht.

Der US-Präsident hatte den Kongress bereits dazu aufgefordert, ein Verbot von Angriffswaffen wieder einzuführen und Maßnahmen zu verabschieden. Eine parteiübergreifende Gruppe von Senatoren arbeitet im Moment daran, eine engere Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Frühere Bemühungen dieser Art waren allerdings gescheitert. Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien, wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren.

Wie das Weiße Haus erklärt, möchte der Präsident, dass der Kongress ein Gesetz verabschiedet, weil dies eine nachhaltigere Wirkung hätte als jede von ihm erlassene Anordnung. Die Demokraten verfügen zwar über genügend Stimmen, um den Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus zu verabschieden, haben aber nur geringe Chancen im Senat, der sich in Demokraten und Republikaner mit jeweils 50 Sitzen aufspaltet. Um ein Gesetz zu verabschieden, benötigt es 60 Stimmen innerhalb des Senats, was bedeutet, dass jedes Gesetz eine parteiübergreifende Unterstützung benötigt. Dem Weißen Haus zufolge zielte Bidens Rede darauf ab, weiter Druck auf die Gesetzgeber auszuüben und das Thema in den Köpfen der Wähler präsent zu halten.