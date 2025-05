Interview: Joachim Käppner

SZ: Herr Kopelke, im Land wird wieder über die Polizei diskutiert. In diesem Jahr sind bereits elf Menschen durch Schüsse der Polizei umgekommen. In Oldenburg starb der 21-jährige Lorenz A. offenbar durch Schüsse in den Rücken, den Beamten werden schwere Vorwürfe gemacht. Kritiker fordern eigene Polizeibeauftragte, die solche Vorfälle von außerhalb untersuchen. Jochen Kopelke: Ein schlimmer Fall. Hier müssen wir das Ergebnis der Ermittlungen abwarten, das kann und will ich von außen nicht bewerten. Wie in jedem Fall gilt auch hier bis zum Abschluss der Ermittlungen die Unschuldsvermutung. Der Bund und einige Länder haben übrigens schon Polizeibeauftragte, was den Kritikern offenbar nicht bekannt ist. Interessant ist aber, dass oft dieselben Leute vor allem auf der politischen Linken, die der Polizei Voreingenommenheit und sogar Rassismus unterstellen, ihr aber die nicht tödlichen Einsatzmittel verweigern wollen …