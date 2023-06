In Gebrauchtwaren-Kaufhäusern wie bei der Diakonia in München erhalten Langzeitarbeitslose oftmals eine erste, vom Jobcenter bezahlte Stelle.

Von Roland Preuß, Berlin

Sein Jobcenter könne jetzt zum Beispiel nicht mehr so viele Führerscheine finanzieren wie vergangenes Jahr, sagt Stefan Graaf. So ein Führerschein kann Arbeitslosen helfen, einen neuen Arbeitsplatz überhaupt zu erreichen. Oder Kurierfahrer zu werden. Doch, sagt der Leiter des Jobcenters Aachen, das gebe sein Haushalt nicht mehr her. "Wir mussten auch die soziale Teilhabe reduzieren." Das betrifft etwa Jobs in einem Sozialkaufhaus oder in einem Unternehmen, für die der Staat zunächst den Lohn übernimmt.