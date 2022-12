Der künftige Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migration, Joachim Stamp (FDP), will sich für eine bessere Steuerung der Zuwanderung nach Deutschland einsetzen. "Es ist das Ziel der Bundesregierung, gesteuerte Einwanderung zu ermöglichen und irreguläre Migration zu reduzieren", sagte er der Rheinischen Post: "Menschen, die hier arbeiten wollen, dürfen nicht im Asylsystem landen, sondern im Job." Zuwanderer hätten in der Vergangenheit den Weg über das Asylrecht gesucht - weil es an regulären Wegen in den deutschen Arbeitsmarkt mangele. Der ehemalige Familien- und Flüchtlingsminister von Nordrhein-Westfalen fügte hinzu, er werde seinen neuen Posten im Laufe des Februars übernehmen.