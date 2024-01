Joachim Rukwied ist der mächtigste Agrarlobbyist des Landes. Als Bauernpräsident treibt er in Loden seine Landwirte an, in Nadelstreifen führt er Verhandlungen.

Von Michael Bauchmüller

Joachim Rukwied hat viele Gesichter. Vorige Woche, bei der Bauerndemo in Berlin: lm langen Lodenmantel steht der Bauernpräsident auf der Bühne am Brandenburger Tor und lugt ernst unter einem Hut hervor. "Zu viel ist zu viel", ruft er. Ein paar Tage später, bei der Eröffnung der Grünen Woche in Berlin: Ein anderer Rukwied schüttelt Hände, mit Schlips im dezenten Anzug. Menschen im Land seien verunsichert, warnt er nachdenklich. "Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen." Selten wurde seine Doppelrolle so herausgefordert wie in diesen Tagen. Die eigenen Leute sitzen ihm im Nacken.