„Mit seinem Mitgefühl und moralischer Klarheit setzte er sich dafür ein, Krankheiten auszurotten, Frieden zu stiften, Bürger- und Menschenrechte zu fördern, freie und faire Wahlen zu unterstützen, Obdachlose zu beherbergen und sich immer für die Schwächsten unter uns einzusetzen.“ Joe Biden, US-Präsident

„Er hat hart gearbeitet, um Amerika zu einem besseren Ort zu machen, und dafür zolle ich ihm meinen höchsten Respekt.“ Donald Trump, designierter US-Präsident

„Für ihn gab es Dinge, die wichtiger waren als die Wiederwahl - Dinge wie Integrität, Respekt und Mitgefühl. (...) Wann immer ich die Gelegenheit hatte, Zeit mit Präsident Carter zu verbringen, wurde deutlich, dass er sich nicht nur zu diesen Werten bekannte. Er verkörperte sie.“ Barack Obama, ehemaliger US-Präsident

„Er setzte sich unermüdlich für eine bessere, gerechtere Welt ein.“ Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident

„James Earl Carter, Jr. war ein Mann mit tief verwurzelten Überzeugungen. Er war seiner Familie, seiner Gemeinschaft und seinem Land gegenüber loyal.“ George W. Bush, ehemaliger US-Präsident

„Zeit seines Lebens war Carter ein unerschütterlicher Verfechter der Rechte der Schwächsten.“ Emmanuel Macron, französischer Präsident

„Motiviert von seinem starken Glauben und seinen Werten, definierte Präsident Carter die Zeit nach der Präsidentschaft mit einem bemerkenswerten Engagement für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte im In- und Ausland neu.“ Keir Starmer, britischer Premierminister

„Sein Engagement und seine Bescheidenheit waren für viele eine Inspiration.“ König Charles III.

„Er widmete sein Leben der Förderung des Friedens in der Welt und der Verteidigung der Menschenrechte. Lasst uns heute daran erinnern: Frieden ist wichtig, und die Welt muss sich weiterhin geschlossen gegen diejenigen stellen, die diese Werte bedrohen.“ Wolodimir Selenskij, ukrainischer Präsident

„Sein Leben verkörperte den amerikanischen Traum, denn er stieg aus bescheidenen Verhältnissen in Plains, Georgia, zum Führer der Vereinigten Staaten von Amerika auf.“ Justin Trudeau, kanadischer Premierminister

„Sein Vermächtnis als Friedensstifter, Menschenrechtsverfechter und humanitärer Helfer wird weiterleben.“ António Guterres, UN-Generalsekretär

„Seine Freundlichkeit und Beharrlichkeit werden in der Erinnerung unzähliger Menschen weiterleben.“ Dick Schoof, niederländischer Ministerpräsident

„Präsident Jimmy Carter stellte Menschenrechte, Menschenwürde und Frieden in den Mittelpunkt seines politischen Lebens.“ António Costa, EU-Ratspräsident und portugiesischer Premierminister

„Das Andenken an Präsident Jimmy Carter wird in Ungarn immer in Ehren gehalten werden. Mit der Rückgabe der Heiligen Krone an das ungarische Volk Ende der 70er Jahre gab er den freiheitsliebenden Ungarn in einer hoffnungslosen Zeit Hoffnung.“ Viktor Orbán, ungarischer Ministerpräsident

„Präsident Jimmy Carter: der unermüdliche Verfechter von Frieden und Menschenrechten. Der Friedensnobelpreis ist ein Beweis für seine entscheidende Rolle bei der Lösung von Konflikten, die den Lauf der Geschichte verändert haben.“ Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments

„Seine bedeutende Rolle beim Zustandekommen des Friedensabkommens zwischen Ägypten und Israel wird in die Geschichte eingehen, und sein humanitäres Engagement ist ein Beispiel für ein hohes Maß an Liebe, Frieden und Brüderlichkeit.“ Abdel Fattah al-Sisi, ägyptischer Präsident

„Jimmy Carter war ein Mensch von tiefem Glauben und ein wahrer Menschenfreund, der sein Leben nach seiner Präsidentschaft der Ausrottung von Krankheiten, der Konfliktprävention, der Armutsbekämpfung und dem Kampf für Menschenrechte gewidmet hat. (...) Unsere Welt ist durch Jimmy Carters Leben und Werk ein besserer Ort. Möge er in ewigem Frieden ruhen.“ Anthony Albanese, australischer Premierminister, auf X