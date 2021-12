Von Fabian Fellmann

Sie will, dass man sich an sie als jene erinnert, welche die Nation geheilt hat. Das sagte Jill Biden am Wochenende in Fernsehinterviews, in denen sie sich über ihre Rolle als First Lady äußert. In einer Aufnahme steht sie mit ihrem Gatten vor einem Christbaum im Weißen Haus, der goldig leuchtet und mit weißen Tauben verziert ist. Sie sind das perfekte Politikerpaar, sie im violetten Kostüm, er in einem seiner üblichen dunkelblauen Anzüge.