Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne,) ist bei der "Jewrovision", einem jüdischen Musikwettbewerb, mit Buhrufen konfrontiert worden. "Ich nehme diese Kritik an, weil wir eine starke und eine bunte und eine mutige Demokratie sind", sagte Roth auf der Bühne. Der Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Marcus Faber (FPD), sagte dem Tagesspiegel am Sonntag: "Frau Roth sollte nun das Gespräch mit den jüdischen Vertretern in Deutschland suchen, um das zerrüttete Verhältnis zu reparieren." Bei der Documenta-Ausstellung im vergangenen Jahr in Kassel war es zu einem Antisemitismus-Eklat gekommen, ein Werk war abgehängt worden. Die Ausstellung war aus Roths Budget mitfinanziert. Ihr wurde vorgeworfen, vorherige Warnungen vor antisemitischen Tendenzen der indonesischen Ausstellungsmacher ignoriert zu haben. Der Vorsitzende des Jungen Forums in der DIG, Constantin Ganss, sagte: "Es reicht nicht, sich nur um tote Juden zu kümmern. Um das deutlich zu machen haben die jungen jüdischen Menschen gegen Frau Roth protestiert."