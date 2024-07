Von Silke Bigalke

Als sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, sprach Jewgenija Berkowitsch den Richter in Versform an. Ihre Untersuchungshaft sollte wieder einmal verlängert werden. Die 39 Jahre alte Theaterregisseurin hatte seit Monaten vergeblich darum gebeten, aus dem Untersuchungsgefängnis in den Hausarrest verlegt zu werden, zu ihren beiden Töchtern.