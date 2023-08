Von Frank Nienhuysen

Wie wird man Söldnerchef bei Wagner? Dass es dazu ein geregeltes, transparentes Abstimmungsverfahren gibt, ist unwahrscheinlich, aber die Frage der Neubesetzung stellt sich in Russland nun dringend nach dem spektakulären Absturz-Tod von Jewgenij Prigoschin. In seiner Maschine saßen zudem weitere Söldner-Anführer, unter ihnen Wagner-Mitgründer Dmitrij Utkin, der sich den Komponisten-Namen vor knapp zehn Jahren ausgedacht hatte. Kremlchef Wladimir Putin hat bereits eine Idee. Er machte sich nach Prigoschins gescheiterter Meuterei für den 61 Jahre alten Andrej Troschew stark; es wäre also überraschend, wenn es nun anders käme.