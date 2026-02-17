Zum Hauptinhalt springen

USABürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot

Jesse Jackson im Jahr 2024.
Jesse Jackson im Jahr 2024. (Foto: IMAGO/Zach D Roberts/NurPhoto)

Der Baptistenpastor und demokratische Politiker ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilt seine Familie mit.

Jesse Jackson, US-Bürgerrechtsaktivist, Baptistenpastor und Politiker der Demokraten, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er sei friedlich im Kreis seiner Lieben gestorben. Das teilt seine Familie mit.

Jackson erlangte Bekanntheit in den 1960er-Jahren als Bürgerrechtler im Gefolge von Martin Luther King. Nach Kings Ermordung am 4. April 1968 war Jackson es, der mit blutigem Hemd im Fernsehen die Nachricht vom Attentat verkündete.

In Chicago war Jackson 1968 zum Baptistenpfarrer ordiniert worden. 1971 gründete er seine eigene Bürgerrechtsbewegung und entwickelte sich schließlich zu einem der wichtigsten Fürsprecher der schwarzen Bevölkerung der USA. Zweimal, 1984 und 1988, bewarb er sich erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels wurde Jackson als früherer Präsidentschaftskandidat der Demokraten bezeichnet. Das ist falsch, er bewarb sich lediglich um die Kandidatur. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

