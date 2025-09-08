Bei dem Attentat zweier Palästinenser an einer Bushaltestelle in Jerusalem werden am Montag sechs Menschen getötet. Premier Netanjahu ordnet eine intensive Suche nach Verantwortlichen im Westjordanland an.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

In einem Außenbezirk im Osten von Jerusalem sind am Montagmorgen bei einem Anschlag an einer Bushaltestelle sechs Menschen getötet worden, dreizehn weitere wurden verletzt. Die beiden Angreifer wurden nach Polizeiangaben am Tatort erschossen. Sie seien mit einem Auto gekommen und hätten das Feuer auf eine Menschengruppe an der Bushaltestelle eröffnet. „Bewaffnete Zivilisten“ hätten sofort reagiert und die beiden Männer erschossen, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem„klaren Terrorakt“. Die Polizei habe am Tatort mehrere Waffen beschlagnahmt.