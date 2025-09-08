In einem Außenbezirk im Osten von Jerusalem sind am Montagmorgen bei einem Anschlag an einer Bushaltestelle sechs Menschen getötet worden, dreizehn weitere wurden verletzt. Die beiden Angreifer wurden nach Polizeiangaben am Tatort erschossen. Sie seien mit einem Auto gekommen und hätten das Feuer auf eine Menschengruppe an der Bushaltestelle eröffnet. „Bewaffnete Zivilisten“ hätten sofort reagiert und die beiden Männer erschossen, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem„klaren Terrorakt“. Die Polizei habe am Tatort mehrere Waffen beschlagnahmt.
Anschlag in Israel„Wir werden alle festnehmen und noch härtere Maßnahmen ergreifen“
- Bei einem Anschlag zweier Palästinenser an einer Bushaltestelle in Jerusalem sind am Montag sechs Menschen getötet und dreizehn verletzt worden.
- Die beiden Angreifer wurden am Tatort von einem israelischen Soldaten erschossen, die Polizei nahm einen Verdächtigen aus Ostjerusalem fest.
- Netanjahu kündigte härtere Maßnahmen an und ließ Dörfer der Angreifer abriegeln, während Hamas und Islamischer Dschihad die Tat lobten.
Bei dem Attentat zweier Palästinenser an einer Bushaltestelle in Jerusalem werden am Montag sechs Menschen getötet. Premier Netanjahu ordnet eine intensive Suche nach Verantwortlichen im Westjordanland an.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
