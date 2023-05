Beim Flaggenmarsch ultranationalistischer Israelis in Jerusalem ist die Polizei in Alarmbereitschaft.

Von Peter Münch, Jerusalem

Der Platz vor dem Jerusalemer Damaskus-Tor erinnert an ein römisches Amphitheater. Steinerne Stufen führen steil hinab in ein Halbrund, das an diesem Donnerstag als Bühne dient für ein sorgfältig inszeniertes Drama: Eine Horde zumeist junger Burschen füllt den Platz mit Gesängen, Tanz und Sprechchören, ein Meer von blau-weißen Fahnen wird geschwenkt. Es herrscht Feierstimmung samt Gedränge - und allerhöchste Anspannung. Denn der Titel des Stücks, das hier zur Aufführung kommt, deutet auf Krawall hin. Er lautet: Der Flaggenmarsch am Jerusalem Tag.