11. August 2019, 18:31 Uhr Jerusalem Gewalt am Tempelberg

Bei Gebeten zum islamischen Fest Eid al-Adha sind in Jerusalems Altstadt Zusammenstöße zwischen muslimischen Gläubigen und israelischen Polizisten ausgebrochen. Nach palästinischen Sanitäterangaben wurden in der Juden als Tempelberg und Muslimen als Edles Heiligtum mit der Al-Aksa-Moschee bekannten Anlage mindestens 14 Personen verletzt, eine davon schwer. Der Polizei zufolge wurden mindestens vier Beamte verletzt. Augenzeugen zufolge wurden mindestens zwei Personen festgenommen . Zehntausende Muslime kamen am Sonntagmorgen nach Polizeiangaben zum Beten zur Anlage. Viele Palästinenser versammelten sich an den Toren, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, die Polizei erlaube jüdischen Besuchern den Zugang dorthin. Die Demonstranten warfen Steine auf Polizisten. Die Polizei stürmte in die Anlage und gab Blendgranaten und Gummigeschosse ab. Die Polizei hatte jüdischen Besuchern vor Ausbruch der Auseinandersetzungen zunächst den Zugang zu der Anlage verboten, machte die Entscheidung nach den Zusammenstößen aber rückgängig. Mehrere Dutzend Juden kamen unter Polizeieskorte in die Anlage.