Donald Trump feiert die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia mit einem KI-Bild auf seiner Plattform Truth Social. Grundlage ist das berühmte Bild nach dem versuchten Attentat auf Trump 2024 mit der emporgereckten Faust. Auf dem KI-Bild ist Jensen Huang in Trumps Position. Er hält einen roten BH in die Höhe.
Nvidia„Ich habe den Deal abgeschlossen“
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Donald Trump erachtet es als sein Verdienst, dass Jensen Huang trotz der Spionageaffäre wieder CEO von Nvidia ist. Abgeordnete beider Parteien kritisieren ihn dafür. Ein Republikaner sagt: „Das muss ein Witz sein!“
Von Charlotte Walser, Washington
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