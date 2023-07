Von Hubert Wetzel, Brüssel

Es ist inzwischen eine sicherheitspolitische Binsenweisheit, dass seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr so ist wie davor. Diese Feststellung ist ja auch nicht ganz falsch. Allerdings gibt es einen Ort, an dem der Krieg nicht Veränderung gebracht hat, sondern Konstanz. Dieser Ort ist das Büro des Nato-Generalsekretärs in Brüssel.

Dort saß der Norweger Jens Stoltenberg, als der Krieg im Februar 2022 begann. Nur ein paar Wochen später, im März, wurde seine Amtszeit, die eigentlich im vergangenen Herbst enden sollte, bis September 2023 verlängert. Und wenn sich an diesem Dienstag und Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Allianz in Vilnius treffen, werden sie noch ein Jahr dranhängen - Stoltenberg soll das westliche Militärbündnis bis zum 1. Oktober 2024 führen. Vorausgesetzt, er scheidet dann tatsächlich aus dem Amt, wird Stoltenberg den Posten länger als zehn Jahr innegehabt haben.

Stoltenberg, so sagt es ein Nato-Vertreter in Brüssel, habe sich "aus Herzensgüte" dazu entschlossen, die Allianz nicht zu einer Zeit im Stich zu lassen, in der an der Ostgrenze ein Krieg tobt, Russland wieder zu einem echten Feind geworden ist und das Bündnis zusammengehalten werden muss. Der ironische Unterton, mit dem der Diplomat das Wort "Herzensgüte" ausspricht, verrät jedoch, dass das allenfalls die eine Hälfte der Wahrheit ist. Stoltenberg liegt bestimmt viel an der Nato. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass der 64-Jährige zurück nach Norwegen wollte, wo er einst Finanz- und Premierminister war, wo seine Familie und ein neuer Job als Chef der Zentralbank warteten. Daraus wird nun vorerst nichts.

Der Generalsekretär kommt aus Europa, der militärische Oberbefehlshaber aus den USA

Denn die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass die Regierungen der 31 Nato-Staaten in den vergangenen Monaten schlicht keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin für Stoltenberg finden konnten. Das mag erstaunlich klingen, denn es gibt für das Amt des Nato-Generalsekretärs nur eine offizielle Bedingung: Über die Besetzung wird im Konsens entschieden, alle Nato-Mitglieder müssen zustimmen. Und es gibt eine inoffizielle Bedingung: Traditionell geht der Posten an eine Person, die nicht aus den USA kommt. Amerika stellt den militärischen Oberbefehlshaber der Allianz, den "Saceur" (Supreme Allied Commander Europe). Der ranghöchste zivile Vertreter der Nato war hingegen bisher immer ein Europäer.

Doch trotz dieser nicht sehr umfangreichen Kriterienliste ist es den Nato-Staaten nicht gelungen, sich auf einen neuen Mann oder - erstmals - eine Frau für den Posten zu einigen. Es gab Kandidatinnen und Kandidaten - aus Kanada und Dänemark, aus Großbritannien und Estland. Manche Namen waren überzeugender als andere. Aber bei keiner Person, die gehandelt wurde, passt am Ende das Profil so, dass alle Länder Ja gesagt hätten. Vor allem die USA, die als Nato-Führungsmacht das gewichtigste Wort bei dieser Personalie mitzureden haben, auch wenn sie selbst keinen Bewerber stellen können, haben sich nie wirklich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin festgelegt. Das machte die Suche ziemlich ziellos, sie endete, wo sie begann: bei Jens Stoltenberg.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Stoltenberg nur aus Mangel an Alternativen bleibt. Eher ist es so: Weil Stoltenberg seine Arbeit so gut macht, war der Drang eher gering, ihn zu ersetzen. "Wir sind sehr froh, dass er weitermacht", ist ein Satz, den man in Brüssel derzeit oft hört.

Auf Stoltenbergs Konto gehen wichtige Erfolge

Kein Wunder: Der Norweger hat die Allianz mit großem Geschick durch die schwierigen Jahre geführt, in denen Donald Trump der US-Präsident war, der die europäischen Verbündeten für Schmarotzer hielt und drauf und dran war, Amerikas Mitgliedschaft in der Nato zu kündigen. Mit ähnlicher Bravour hat Stoltenberg in den vergangenen Kriegsmonaten das Bündnis gegen Russland zusammengehalten - keine einfache Aufgabe, wenn man Mitglieder wie die Balten hat, denen das Auftreten gegenüber Moskau gar nicht hart genug sein kann, zugleich aber auch Ungarn am Tisch sitzt, dessen Regierungschef ständig verkündet, dass die Ukraine jetzt mal endlich Frieden machen solle. Und schließlich hat der Generalsekretär es geschafft, im Eiltempo die Aufnahme Finnlands zu organisieren.

Das Problem, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Stoltenberg finden zu müssen, verschwindet allerdings mit der Verlängerung seiner Amtszeit nicht. Eher wird es komplizierter: Im Sommer 2024 müssen auch die Spitzenposten der EU - die Rats- und Kommissionspräsidentschaft sowie das Amt des Außenbeauftragten - neu besetzt werden. Die Versuchung für die europäischen Staats- und Regierungschefs wird groß sein, das Amt bei der Nato in das Personalkarussell einzubinden, das sich dann drehen wird.