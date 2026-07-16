Unions-Fraktionschef Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke sind Eltern geworden. Die Meldung sorgte am Mittwoch für eine gewisse Aufregung im sommerbedingt etwas ruhigeren Berlin. „Willkommen auf der Welt, kleiner Mensch. Möge dein Leben voller Liebe, Gesundheit und Wunder sein und Gottes reicher Segen dich auf deinem Weg beschützen“, zitierte die Bild-Zeitung aus einer Mitteilung, die das Paar an Freunde und Kollegen verschickt habe.
Unions-FraktionschefJens Spahn: Babyglück in der rechtlichen Grauzone
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Mithilfe einer Leihmutter in den USA ist der Unions-Fraktionschef Vater geworden – dabei ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten, seine Partei strikt dagegen. Wie passt das zusammen?
Von Henrike Roßbach und Annette Zoch, Berlin
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