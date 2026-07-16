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Unions-FraktionschefJens Spahn: Babyglück in der rechtlichen Grauzone

Lesezeit: 4 Min.

Unions-Fraktionschef Jens Spahn (rechts) ist seit 2017 mit dem früheren „Bunte“-Journalisten Daniel Funke verheiratet.
Unions-Fraktionschef Jens Spahn (rechts) ist seit 2017 mit dem früheren „Bunte“-Journalisten Daniel Funke verheiratet. Annette Riedl/dpa

Mithilfe einer Leihmutter in den USA ist der Unions-Fraktionschef Vater geworden – dabei ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten, seine Partei strikt dagegen. Wie passt das zusammen?

Von Henrike Roßbach und Annette Zoch, Berlin

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Unions-Fraktionschef Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke sind Eltern geworden. Die Meldung sorgte am Mittwoch für eine gewisse Aufregung im sommerbedingt etwas ruhigeren Berlin. „Willkommen auf der Welt, kleiner Mensch. Möge dein Leben voller Liebe, Gesundheit und Wunder sein und Gottes reicher Segen dich auf deinem Weg beschützen“, zitierte die Bild-Zeitung aus einer Mitteilung, die das Paar an Freunde und Kollegen verschickt habe.

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Wegen einer Behinderung kann Svenja Steinke keine Kinder bekommen – und beauftragt eine Leihmutteragentur in Ghana. Als sie das Kind schließlich im Arm hält, der Schock: Sie darf ihre Tochter nicht mit nach Deutschland nehmen.

SZ PlusVon Carolin Fries

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