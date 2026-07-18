Unionsfraktionschef Jens Spahn ist von seinem Amt zurückgetreten. In einem Brief an seine Abgeordneten, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, schreibt Spahn, er habe die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert. Beiden danke er für das in ihn gesetzte Vertrauen. „Mir ist in diesen letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist, mit meinem politischen Amt“, schreibt Spahn. Denn der Spagat zwischen seiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an ihn als Fraktionschef sei größer geworden als er es erwartet habe.

„Es war mir eine große Ehre, Vorsitzender unserer gemeinsamen Fraktion sein zu dürfen“, schreibt Spahn. Er danke ganz besonders CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und dem gesamten Fraktionsvorstand für „die immer vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit“. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch möchte er ausdrücklich für die gute und enge Zusammenarbeit danken. Diese sei ein Stabilitätsanker für die Koalition gewesen.

Spahn stellt aber auch fest: „Die zunehmende Unerbittlichkeit in der öffentlichen Auseinandersetzung hat mich sehr nachdenklich gemacht.“ Er bittet darum: „Lasst uns bei aller Klarheit und Entschiedenheit in der Sache immer auch menschlich im Ton bleiben, denn das zeichnet uns als christlich-demokratische Volkspartei der Mitte aus.“ Eines sei ihm in den letzten Tagen immer klarer geworden: „Meine Familie ist mir das Wichtigste.“ Jetzt danke er allen Unionsabgeordneten für die gemeinsame Arbeit in den letzten 14 Monaten und wünsche ihnen alles Gute.

Spahn reagierte mit seinem Rücktritt auf den enormen Unmut in seiner Partei darüber, dass er auf dem Weg zu seinem Kind deutsches Recht umgangen hat. Sein Mann und er haben in den USA durch eine Leihmutter einen Sohn bekommen. Als erster Christdemokrat von Rang hatte gestern der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern Spahns Rücktritt gefordert. Heute hatte dann auch Bundeskanzler Friedrich Merz intern signalisiert, dass er sich einen Rücktritt wünscht. Wer Spahn nachfolgen wird, ist noch offen.