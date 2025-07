Die Union bleibt in der Maskendebatte um Jens Spahn (CDU) in der Defensive. An diesem Dienstag hat Margaretha Sudhof (SPD) vor dem Haushaltsausschuss ausgesagt. Sie ist die Autorin des Berichts über die Beschaffung von Masken zu Beginn der Corona-Pandemie, der seit Wochen für Wirbel sorgt. Der Haushaltsausschuss tagte nicht öffentlich, vor Beginn der Sitzung sagte Sudhof allerdings: „Ich habe leider keine unbeschränkte Aussagegenehmigung, auch nicht für den Ausschuss.“