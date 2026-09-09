Jens Spahn spricht zum ersten Mal seit seinem Rücktritt als Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Aufhorchen lässt das spontane Ende seiner Rede – eine Attacke auf die AfD.

Jetzt ist er also wieder da. Als Jens Spahn um 14.38 Uhr im Bundestag ans Rednerpult tritt, ist der Plenarsaal zwar nur spärlich gefüllt. Es geht schon seit fast zwei Stunden um den Etat des Außenministeriums, Spahn ist der sechste und letzte Redner aus der Union. Normalerweise hört da kaum noch jemand zu. Aber das ist diesmal anders. Denn es ist die Rückkehr eines Umstrittenen auf die politische Bühne.