Eine unter Verschluss gehaltene Untersuchung über die Maskenbeschaffung in der Corona-Zeit bringt den damaligen Gesundheitsminister in Bedrängnis.

Von Christina Berndt und Markus Grill

Wer hat in Diensten der Bundesrepublik am meisten Geld zum Fenster rausgeworfen? Um diesen zweifelhaften Rekord konkurriert Ex-Verkehrsminister Andi Scheuer (CSU), dessen gescheiterte Pkw-Maut die Steuerzahler 243 Millionen Euro kostete, aktuell mit Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Denn dessen Versuche, in der Pandemie genügend Corona-Masken zu beschaffen, dürften noch mit einer erheblich höheren Summe zu Buche schlagen.