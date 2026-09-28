Das Comeback von Jens Spahn ist noch keine drei Wochen her. Am 9. September hat er die erste Rede in seiner neuen Rolle als Haushaltspolitiker gehalten. „Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe hier offensichtlich vor Ihnen in einer neuen Aufgabe – als Haushälter für den Einzelplan des Auswärtigen Amtes“, sagte Spahn damals. Jetzt ist es mit der neuen Aufgabe aber schon wieder vorbei. Am Montag hat Spahn überraschend auf seinen Sitz im Haushaltsausschuss verzichtet.