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BundestagNach Sardinien-Reise: Spahn gibt Posten im Haushaltsausschuss auf

Lesezeit: 3 Min.

Jens Spahn war bis zu seinem Rücktritt im Juli Vorsitzender der Unionsfraktion, übernahm danach den Vorsitz des Haushaltsausschusses.
Jens Spahn war bis zu seinem Rücktritt im Juli Vorsitzender der Unionsfraktion, übernahm danach den Vorsitz des Haushaltsausschusses.
Friedrich Bungert

Es sollte der Anfang seines Comebacks sein, nur wenige Monate nach dem Rücktritt als Unions-Fraktionschef. Doch Spahn ist erneut gescheitert.

Von Robert Roßmann, Berlin

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Das Comeback von Jens Spahn ist noch keine drei Wochen her. Am 9. September hat er die erste Rede in seiner neuen Rolle als Haushaltspolitiker gehalten. „Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe hier offensichtlich vor Ihnen in einer neuen Aufgabe – als Haushälter für den Einzelplan des Auswärtigen Amtes“, sagte Spahn damals. Jetzt ist es mit der neuen Aufgabe aber schon wieder vorbei. Am Montag hat Spahn überraschend auf seinen Sitz im Haushaltsausschuss verzichtet.

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:Bewährungsfrist für Spahn nach Sardinien-Reise

Jens Spahn ist nach dem Rücktritt  als Fraktionschef Mitglied im Haushaltsausschuss, aber er nahm noch an keiner Sitzung teil, wegen einer Reise. Seine Fraktion stellt ihm nun ein Ultimatum.

Von Georg Ismar

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