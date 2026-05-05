Jens Spahn ist trotz eines turbulenten ersten Amtsjahres am Dienstag erneut zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt worden. Er erhielt 86,5 Prozent der Stimmen. Vor der Wahl hatte sich Spahn auch auf Nachfragen keine Messlatte legen wollen. In der Fraktion gab es aber die Einschätzung, dass jedes Ergebnis über 80 Prozent angesichts der schwierigen Umstände akzeptabel sei. Das hat Spahn jetzt erreicht. Sein Ziel sei es, dass die Unionsfraktion „ein Stabiltätsanker“ bleibe, sagte er nach seiner Wahl. Man habe noch viel vor.
Mit 86,5 Prozent im Amt bestätigtFraktion stärkt Spahn den Rücken – auch gegen den Kanzler
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Die Unionsabgeordneten wählen Jens Spahn für weitere drei Jahre an ihre Spitze. Sie schätzen an ihm, dass er ihre Positionen gegenüber der SPD deutlicher vertritt als Friedrich Merz.
Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin
Bundesregierung:Hält die Koalition? Das liegt jetzt auch an diesen beiden Männern
Als Fraktionschefs müssen Jens Spahn und Matthias Miersch die Konflikte zwischen Union und SPD herunterdimmen. Gibt gerade also einiges zu tun. Über zwei Männer, die wenig gemeinsam haben, und jetzt eine ganze Regierung zusammenhalten müssen.
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