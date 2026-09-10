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CDUSpahn zur Leihmutterschaft: „Ich war zu feige“

Lesezeit: 3 Min.

Sein Bundestagsmandat will Jens Spahn behalten, auch das macht er in seinem Schreiben deutlich.
Sein Bundestagsmandat will Jens Spahn behalten, auch das macht er in seinem Schreiben deutlich.
Liesa Johannssen/REUTERS

Jens Spahn ist zurück – und bittet die CDU-Mitglieder in seinem Wahlkreis um Entschuldigung. In der Causa Leihmutterschaft habe er „Vertrauen enttäuscht“.

Von Henrike Roßbach, Berlin

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Es ist die große Kontroverse des Sommers gewesen, die nicht nur die Union erschüttert, sondern auch den Höhenflug des zweitmächtigsten CDU-Politikers im Bund jäh beendet hat: die Mitteilung, dass Jens Spahn und sein Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden waren.

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SZ PlusVon Robert Roßmann

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