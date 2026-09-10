Es ist die große Kontroverse des Sommers gewesen, die nicht nur die Union erschüttert, sondern auch den Höhenflug des zweitmächtigsten CDU-Politikers im Bund jäh beendet hat: die Mitteilung, dass Jens Spahn und sein Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden waren.
CDUSpahn zur Leihmutterschaft: „Ich war zu feige“
Lesezeit: 3 Min.
Jens Spahn ist zurück – und bittet die CDU-Mitglieder in seinem Wahlkreis um Entschuldigung. In der Causa Leihmutterschaft habe er „Vertrauen enttäuscht“.
Von Henrike Roßbach, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema