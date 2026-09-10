Jens Spahn ist zurück – und bittet die CDU-Mitglieder in seinem Wahlkreis um Entschuldigung. In der Causa Leihmutterschaft habe er „Vertrauen enttäuscht“.

Sein Bundestagsmandat will Jens Spahn behalten, auch das macht er in seinem Schreiben deutlich.

Es ist die große Kontroverse des Sommers gewesen, die nicht nur die Union erschüttert, sondern auch den Höhenflug des zweitmächtigsten CDU-Politikers im Bund jäh beendet hat: die Mitteilung, dass Jens Spahn und sein Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden waren.