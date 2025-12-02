Die Unionsführung ringt mit enormer Kraft um die Zustimmung ihrer Abgeordneten zum Rentenpaket der Regierung. Es soll am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Ein Scheitern würde die Koalition in eine Krise stürzen. Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte am Dienstagnachmittag vor einer Sitzung seiner Abgeordneten, er wisse, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch mit sich ringen. Es könne debattiert und hart miteinander gerungen werden. Entscheidend sei aber, dass jede Debatte auch zu einer Entscheidung komme. Und jetzt sei der Zeitpunkt der Entscheidung über das Rentenpaket da.
Union im RentenstreitGeneralprobe in der Fraktion
Die Abgeordneten von CDU und CSU debattieren am Dienstag intern über das Rentenpaket, danach soll eine Probeabstimmung folgen. Für Kanzler Merz und Fraktionschef Spahn geht es um ihre Autorität.
Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin
Spahn unter Druck:Die Machtmaschine stottert
Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses zeigt sich: Die Unionsfraktion ist schwerer zu führen als früher. Und es geht längst nicht mehr nur um den Rentenstreit.
