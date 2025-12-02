Zum Hauptinhalt springen

Union im RentenstreitGeneralprobe in der Fraktion

Am Freitag stimmt der Bundestag über das Rentenpaket ab. Schaffen es Friedrich Merz und Jens Spahn nicht, die Unionsabgeordneten zu überzeugen, stürzt die Koalition in eine Krise.
Die Abgeordneten von CDU und CSU debattieren am Dienstag intern über das Rentenpaket, danach soll eine Probeabstimmung folgen. Für Kanzler Merz und Fraktionschef Spahn geht es um ihre Autorität.

Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin

Die Unionsführung ringt mit enormer Kraft um die Zustimmung ihrer Abgeordneten zum Rentenpaket der Regierung. Es soll am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Ein Scheitern würde die Koalition in eine Krise stürzen. Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte am Dienstagnachmittag vor einer Sitzung seiner Abgeordneten, er wisse, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch mit sich ringen. Es könne debattiert und hart miteinander gerungen werden. Entscheidend sei aber, dass jede Debatte auch zu einer Entscheidung komme. Und jetzt sei der Zeitpunkt der Entscheidung über das Rentenpaket da.

