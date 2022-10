Die Waffenruhe in Jemen ist ein halbes Jahr nach Beginn ohne erneute Verlängerung ausgelaufen. Verhandlungen seien vorerst gescheitert, teilte der UN-Sonderbeauftragte für Jemen, Hans Grundberg, am Sonntagabend mit. Das Scheitern der Gespräche sei enttäuschend. Die Hilfsorganisation Oxfam sprach von "schrecklichen Nachrichten" für die Menschen im Land, wo seit Jahren ein Bürgerkrieg tobt mit inzwischen Zehntausenden Toten. In Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis auf Seite der Regierung gegen die Huthi-Rebellen . Saudi-Arabien sieht in ihnen einen verlängerten Arm seines Erzfeindes Iran. Die Waffenruhe trat Anfang April für zunächst zwei Monate in Kraft und wurde seitdem zweimal verlängert. Damit ging die Gewalt zurück und es gab weniger zivile Opfer. Nach UN-Angaben gab es keine Luftangriffe, größere Militäreinsätze oder Angriffe aus dem Jemen nach Saudi-Arabien.