In Jemen hat die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition eine zweiwöchige Waffenruhe angekündigt. Die seit Donnerstag geltende einseitige Feuerpause könne verlängert werden, um den Weg zu Gesprächen mit den verfeindeten Huthi-Rebellen zu ebnen, sagte ein Militärsprecher. Das könnte einen Ausweg aus dem brutalen Bürgerkrieg bringen. Jemen hat inzwischen den ersten Corona-Fall in dem Bürgerkriegsland gemeldet. Er sei in der östlichen Region Hadramaut aufgetreten, teilt das nationale Notfallkomitee mit. Die Vereinten Nationen (UN) hatten vor schweren Folgen eines Corona-Ausbruchs in Jemen gewarnt.