Bomben des Typs MK83 - hier an einem US-Jet - werden offenbar auch von einer Rheinmetall-Tochter produziert.

Walid al-Ibbi erzählte, er habe am Abend des 5. Mai 2015 noch Besuch gehabt; eine andere Familie sei gekommen, weil sie für einen ihrer Söhne um die Hand seiner Tochter anhalten wollte. Wenig später schlugen drei Fliegerbomben in al-Ibbis Haus und in ein benachbartes Kulturzentrum ein. "Ich habe meine Frau verloren und alle meine vier Töchter. Ich kann nicht glauben, dass alle weg sind, die ich liebe", sagte al-Ibbi der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW).