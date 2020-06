Das Coronavirus erreicht das Bürgerkriegsland - und humanitären Helfern in Jemen droht das Geld auszugehen. Nun soll eine Geberkonferenz "katastrophale Einsparungen" verhindern.

Detailansicht öffnen Rares Gut: Ein Mann trägt einen Sack Weizenmehl aus einem Depot für Nahrungsgmittel in Jemens Hauptstadt Sanaa. (Foto: Khaled Abdullah/Reuters)

Es waren die Totengräber in der Hafenstadt Aden, die ein erstes starkes Indiz lieferten, dass im vom Bürgerkrieg zerrütteten Jemen das Coronavirus um sich greift - ein Katastrophenszenario, vor dem Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen seit Monaten warnen. Im April schon waren in der Stadt deutlich mehr Tote zu bestatten, angeblich drei Mal so viele wie üblich, auch wenn es nach den offiziellen Zahlen nur etwa 350 Infizierte und 84 Tote gibt. Kaum ein Land auf der Welt ist verwundbarer durch die Pandemie, kaum eines schlechter vorbereitet.

Die niedrigen Zahlen sind wohl darauf zurückzuführen, dass kaum getestet wird. Alleine ein Krankenhaus in Aden, das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betrieben wird, nahm zwischen dem 30. April und dem 24. Mai 228 Patienten auf, von denen 99 starben. "Und wir bekommen nur die schweren Fälle zu sehen", sagt Projektkoordinator Thierry Durand.

Ein Großteil der Menschen und ihre Immunabwehr sind durch jahrelange Mangelernährung geschwächt, das Gesundheitssystem des ärmsten arabischen Landes ist laut den UN "praktisch zusammengebrochen". Der Krieg geht weiter, das Elend wird mit jedem Tag schlimmer, auch weil die Lebensmittelpreise, getrieben von der Corona-Pandemie, weiter steigen.

Seit Jahren sprechen Hilfsorganisationen von der größten humanitären Katastrophe weltweit. Vier von fünf Einwohnern sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, ein Viertel der Bevölkerung von mehr als 30 Millionen gilt laut den UN als unterernährt. Aber die Hilfsgelder versiegen.

"Wir stehen vor dem Zusammenbruch unserer Programme, wenn wir nicht bald zusätzliches Geld bekommen", warnte jüngst Charlie Yaxley, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks. Von den laut UN im laufenden Jahr benötigten 3,5 Milliarden Dollar sind bislang erst 474 Millionen eingegangen, weniger als 15 Prozent. Die Lage in Jemen könne "außer Kontrolle geraten", warnte seine Kollegin Elizabeth Byrs vom Welternährungsprogramm WFP. Die Organisation musste die Lebensmittelrationen bereits halbieren, die Millionen Jemeniten bislang vor dem Verhungern bewahrten. Die von den UN finanzierten Gesundheitsdienste mussten in 189 der 369 Krankenhäuser landesweit verringert werden.

Abhilfe soll eine Geberkonferenz schaffen, virtuell ausgerichtet von den Vereinten Nationen und Saudi-Arabien. Dabei sollten am Dienstag 2,4 Milliarden Dollar gesammelt werden. Wenn es weniger als 1,6 Milliarden sein sollten, werde das "katastrophale Einsparungen" nach sich ziehen, warnte die UN-Nothilfekoordinatorin Lise Grande. "Wir werden dann nicht mehr die Lebensmittel bereitstellen können, die die Menschen zum Überleben brauchen", sagte sie. Zwei Millionen Kinder werden dann akut vom Verhungern bedroht sein. Wie viel Geld zusammenkommt, war bei Redaktionsschluss noch nicht klar. Saudi-Arabien versprach bereits vor Beginn der Konferenz 500 Millionen Dollar. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, kündigte an, die Bundesregierung werde 125 Millionen Euro bereitstellen.

Saudi-Arabien führt eine Militärallianz an, die auf Seiten der international anerkannten Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi steht. Riad gehört seit Jahren zu den größten Gebern, wird aber von Hilfsorganisationen auch maßgeblich für die Notlage in dem Nachbarland mit verantwortlich gemacht. Luftangriffe haben Tausende Zivilisten getötet, Schulen und medizinische Einrichtungen getroffen. Die von Iran unterstützten Huthi-Milizen, die den Norden Jemens mit der Hauptstadt Sanaa und weiteren wichtigen Städten kontrollieren, waren auf eine einseitige Waffenruhe nicht eingegangen, die Riad ausgerufen hatte. Ihnen wird vorgeworfen, Hilfslieferungen zu behindern. Im Süden des Landes kämpfen überdies Separatisten gegen Anhänger der Hadi-Regierung.