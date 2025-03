Donald Trump lässt Städte in Jemen bombardieren und zielt damit auf die jemenitischen Rebellen, die seit Oktober 2023 vor ihrer Küste Frachter und Tanker überfallen. Doch vor allem will der US-Präsident das Regime in Teheran treffen.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Die Bilder sind so beeindruckend wie nichtssagend. Nächtliche Videos der US-Navy zeigen amerikanische Kampfjets, die von einem Flugzeugträger abheben, und Raketen, die fauchend aus Abschussschächten von Kriegsschiffen in den Himmel steigen, einen Feuerschweif aus Flammen und Rauch hinter sich herziehen. Das, was diese Bilder nicht zeigen, kündigte US-Präsident Donald Trump dafür auf Truth Social in der ihm eigenen Sprache an: „Die Hölle wird über euch niedergehen, wie ihr es noch nie erlebt habt.“