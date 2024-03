Bei einem Angriff von Huthi-Rebellen auf einen Frachter vor der Küste Jemens sind am Mittwoch nach britischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um die ersten Berichte über Todesopfer, seit die von Iran unterstützten Extremisten Mitte November mit ihren Attacken auf die Handelsschifffahrt begannen. Der Frachter True Confidence sei von einer Rakete getroffen worden, teilte der griechische Schiffsbetreiber mit. An Bord seien 20 Seeleute und drei bewaffnete Sicherheitskräfte gewesen. Der brennende Frachter treibe im Meer. "Mindestens zwei unschuldige Seeleute sind ums Leben gekommen", erklärte die britische Botschaft in Jemen auf dem Portal X. Aus den USA gab es eine Bestätigung der Todesopfer. Die Huthi-Rebellen aus Jemen bekannten sich zu dem Angriff. Die Extremisten haben in den vergangenen Monaten immer wieder Handelsschiffe angegriffen - nach ihren Angaben aus Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen, gegen die das israelische Militär seit dem Überfall der Extremisten auf Israel Anfang Oktober vorgeht. Sowohl die Huthi als auch die Hamas werden von Israels Erzfeind Iran unterstützt. Die Huthi haben erklärt, sie würden Schiffe mit Bezug zu Israel, den USA und Großbritannien angreifen. Erst kürzlich sank der britische Frachter Rubymar, der bei einer Huthi-Attacke schwer beschädigt worden war.