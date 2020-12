Momente vor der Explosion: Mitglieder des neuen Einheitskabinetts verlassen am Flughafen in Aden eine Maschine, die sie aus Riad zurück nach Jemen gebracht hat.

Von Paul-Anton Krüger

Männer in Uniformen und mit Fahnen haben sich auf dem Vorfeld des Flughafens von Aden versammelt. Sie warten auf eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Yemenia. An Bord sind der Premier und die meisten Mitglieder des neuen Einheitskabinetts auf dem Weg zurück nach Jemen. Sie hatten zuvor in der saudischen Hauptstadt Riad vor Präsident Abd Rabbo Masur Hadi ihren Amtseid abgelegt.

Gerade steigen die Minister die Gangway hinunter, da hallt eine schwere Explosion über das Flugfeld in der Hafenstadt am Roten Meer. Dichter Qualm dringt aus dem Flughafengebäude. Dann folgt Feuer aus automatischen Waffen. Die Menschen rennen in Panik davon. Bilder zeigen Leichen und Verletzte am Boden, ausgebrannte Autos, Scherben und Trümmer von der Wartehalle.

Bis zum Mittwochnachmittag werden mindestens 22 Tote geborgen, offenbar alle Zivilisten. Sie hätten auf den nächsten Flug gewartet, sagten Gewährsleute in Jemen der Süddeutschen Zeitung. Mehr als 50 weitere Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Opferzahl könnte angesichts der rudimentären medizinischen Versorgung und der Schwere der Verletzungen noch weiter steigen.

Die Regierung beschuldigt die Huthis, die weisen das zurück

Die Regierungsmitglieder und der saudische Botschafter, Mohammed Said al-Jaber, der ebenfalls an Bord der Maschine war, wurden im stark bewachten Präsidentenpalast al-Mashiq in Sicherheit gebracht. "Wir und die Mitglieder der Regierung sind in der temporären Hauptstadt Aden, und uns geht es gut", schrieb Premierminister Maeen Abdulmalik auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der feige Terrorakt werde die Entschlossenheit der Regierung nur stärken und sei Teil des Krieges gegen den jemenitischen Staat.

Über den Ablauf der Attacke gab es unterschiedliche Angaben. Aus Sicherheitskreisen in Aden hieß es, mehrere Mörsergranaten seien auf den Flughafen gefeuert worden.

Kommunikationsminister Naguib al-Awg sagte dagegen, er habe zwei Explosionen gehört und vermute einen Angriff mit Drohnen. Videoaufnahmen legen nahe, dass mehrere Geschosse auf dem Flugfeld eingeschlagen sind, möglicherweise Raketen. Die Gewalt der ersten Explosion könnte aber auch von einem zuvor platzierten Sprengsatz ausgegangen sein.

Rauch über dem Terminal: Menschen versuchen, sich am Flughafen von Aden nach einer ersten Explosion in Sicherheit zu bringen. (Foto: Fawaz Salman/Reuters)

Informationsminister Muammar al-Eryani beschuldigte die Huthi-Milizen, für die Attacke verantwortlich zu sein. Diese hatten Präsident Hadi 2014 aus der Hauptstadt Sanaa und später ganz aus dem Land vertrieben. Damit begann der bis heute andauernde Bürgerkrieg, bei dem eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition arabischer Staaten auf Seiten Hadis intervenierte und gegen die von Iran unterstützten Huthis kämpft.

Die Huthis wiesen eine Verantwortung für die Attacke zurück. Sie hatten mit einem Raketenangriff auf eine Militärparade in Aden gezeigt, dass sie zu Angriffen auf Ziele in der Hafenstadt am Roten Meer in der Lage sind. Es gibt aber auch starke Ableger des Terrornetzwerks al-Qaida und der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) in Jemen sowie eine Reihe anderer bewaffneter Gruppen, die der neuen Regierung nicht wohlgesinnt sind.

Die neue Regierung umfasst nicht die Huthis, die Sanaa und den Norden des Landes kontrollieren, wo ein Großteil der inzwischen etwa 30 Millionen Jemeniten lebt. Das Kabinett ist Teil einer von Saudi-Arabien vermittelten Vereinbarung, mit der der Streit zwischen dem Lager von Präsident Hadi und der im Süden starken Separatistenbewegung al-Hirak beigelegt werden soll.

Sie kämpfte mit Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate für eine neuerliche Abspaltung vom Norden; Jemen war erst 1990 wiedervereinigt worden. Hadi hatte gleich viele Vertreter aus dem Norden und dem Süden ins Kabinett berufen und band auch die den Muslimbrüdern nahestehende Islah-Partei ein. Demonstranten hatten in den vergangenen Wochen die Rückkehr der Regierung ins Land gefordert, die sie für Wirtschaftskrise und die Entwertung der Währung verantwortlich machen.