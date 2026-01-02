Inmitten wachsender Spannungen in Jemen planen Separatisten ein Volksreferendum zur „Selbstbestimmung des Südens“. Die Abstimmung soll auf eine zweijährige Übergangsphase folgen, sagte der Vorsitzende des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC), Aidarus al-Subaidi, in einer Fernsehansprache. Das Referendum solle den Bewohner des Südens das Recht geben, über ihre politische Zukunft zu entscheiden. Al-Subaidi betonte, dies sei ein „verantwortungsvoller Schritt“ zur Wiederherstellung eines unabhängigen südjemenitischen Staates. Die geplante Abstimmung solle friedlich, transparent und unter Beobachtung internationaler Experten erfolgen. Die Regierung forderte die STC-Anhänger unterdessen zu einer Niederlegung ihrer Waffen auf. Der seit 2014 andauernde Bürgerkrieg in Jemen ist in den vergangenen Tagen erneut aufgeflammt. Die STC-Separatisten streben bereits seit längerem eine Abspaltung südlicher und östlicher Gebiete vom Norden des Landes an.