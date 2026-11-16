Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben in Jemen wieder die Oberhand gewonnen und den USA sowie Saudi-Arabien einen schweren Rückschlag zugefügt. Die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen Jemens zogen sich am Sonntag von der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab zurück, um ihre provisorische Hauptstadt Aden zu verteidigen. Gleichzeitig griff Iran US-Stützpunkte in Bahrain mit Drohnen an. Diese doppelte Offensive an zwei Fronten stärkt die Position Teherans in der Region. Sie dürfte zudem den Ölpreis auf einem hohen Niveau halten, da die Angriffe auf die Energieinfrastruktur und die Schifffahrtsrouten anhalten.

Der Rückzug der Regierungstruppen markiert das faktische Ende einer sechswöchigen Gegenoffensive. Diese hatte zum Ziel, die Huthis von der Mündung des Roten Meeres zu vertreiben und die wichtige Ölroute zu sichern. Die Streitkräfte teilten mit, sie verlegten ihre Einheiten vom Flughafen Dhubab und dem Gebiet Bab al-Mandab. Dieser Schritt diene der Sicherung Adens und der Stärkung der Frontlinien.

Militärkreisen zufolge zogen sich die Truppen in das 150 Kilometer westlich von Aden gelegene Al-Sukjah zurück. Damit rückt ein erneuter Vorstoß der Huthis auf Aden näher. Die Rebellen hatten im September rasche Gebietsgewinne an der Küste erzielt. Eine von Saudi-Arabien unterstützte Offensive konnte sie im vergangenen Monat zwar teilweise zurückdrängen, aber nicht vollständig aus der Region vertreiben.

Iran erhöht den Druck auf die USA

Parallel zum Vormarsch der Huthis erhöhte Iran den Druck auf die USA. Die iranischen Revolutionsgarden griffen nach Angaben der Agentur Fars einen US-Militärstützpunkt in Bahrain mit sechs Drohnen an. Dies sei eine Vergeltung für feindselige Handlungen der USA. Bahrain meldete, es habe mehrere iranische Flugkörper abgefangen.

Nur wenige Tage zuvor hatten die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben bereits eine US-Frühwarn-Radaranlage in Bahrain attackiert, was das US-Militär jedoch dementierte.

Die neuen Spannungen verstärken das Dilemma von US-Präsident Donald Trump, der gemeinsam mit Israel den Krieg gegen Iran Ende Februar begonnen hatte. Nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen in diesem Monat hatte Trump die Notwendigkeit eines diplomatischen Durchbruchs in dem vor neun Monaten begonnenen Krieg heruntergespielt. Trump hatte in den vergangenen Tagen erklärt, er wolle von Angriffen auf Iran absehen, solange es keine neuen Provokationen gebe. Trump hatte sich nach Einschätzung von Beobachtern auch deshalb eher defensiv geäußert, weil er nicht viele gute Optionen in dem Krieg hat.

Die anhaltenden Kämpfe belasten die globalen Ölmärkte weiter. Zwar fließt Rohöl aus der Golfregion wieder nahezu auf dem Niveau der Vorkriegszeit. Angriffe auf Schiffe sind jedoch zu einer täglichen Gefahr geworden und sorgen für Nervosität an den Märkten. Die Revolutionsgarden erklärten am Sonntag, zwei Tanker stünden nach dem Auflaufen auf Seeminen in der Straße von Hormus in Flammen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diesen Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen. Um in der Krise zu vermitteln, wird der iranische Außenminister Abbas Aragtschi am Dienstag in den Oman reisen. Der Ölpreis für die Sorte Brent war in den vergangenen Wochen zwar gesunken von rund 116 auf aktuell 96 Dollar pro Fass (159 Liter). Er liegt damit aber weiterhin mehr als 30 Prozent über den rund 70 Dollar, die Brent vor Beginn des Krieges gekostet hatte. Volkswirtschaften und Verbraucher weltweit leiden unter den gestiegenen Preisen.