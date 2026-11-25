Im Krieg zwischen Saudi-Arabien und dessen Verbündeten gegen die aufständischen Huthi im Jemen ist weiter kein Ende absehbar. Nachdem die Miliz am Dienstag erneut den höchsten Wolkenkratzer von Riad angegriffen hatte, bombardierte das saudische Militärbündnis in der Nacht zum Mittwoch die von den Huthi kontrollierte Küstenstadt Hudaida im Jemen, wo einer der wichtigsten Häfen für die Einfuhr von Gütern und Lebensmitteln liegt.

Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.

Saudi-Arabien hat 2015 mit Verbündeten begonnen, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung im Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert.