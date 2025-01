Israelische Kampfjets haben nach Angaben des Militärs am Freitag Ziele der Huthi-Rebellen im Westen und im Zentrum Jemens angegriffen. Ein Mensch sei bei Luftangriffen auf ein Kraftwerk verletzt worden, berichteten Medien, die den Rebellen nahestehen. Acht Luftangriffe hätten das Hesjas-Kraftwerk in der Hauptstadt Sanaa getroffen, meldete der Fernsehsender Al Masirah. Der Sender wird von den Huthis betrieben, die den Norden Jemens einschließlich Sanaa kontrollieren. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, die Huthi-Rebellen im Jemen „zahlen und werden weiter einen hohen Preis für ihre Aggression gegen uns zahlen“. Seit November 2023 haben die Huthis wiederholt Drohnen und Raketen in Richtung Israel abgefeuert und Angriffe auf die internationale Schifffahrt in den Gewässern vor Jemen gestartet.