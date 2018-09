3. September 2018, 18:54 Uhr Jemen-Krieg Riad räumt Fehler ein

Nach einem Angriff auf einen Schulbus, bei dem 26 Kinder starben, hat Saudi-Arabien angekündigt, seine Einsatzregeln für Luftangriffe im Jemen zu überprüfen.

Von Paul-Anton Krüger

Saudi-Arabien hat angekündigt, seine Einsatzregeln für Luftangriffe in Jemen zu überprüfen. Damit reagierte das Königreich auf internationale Kritik wegen des Bombardements eines Schulbusses in dem Bürgerkriegsland, bei dem mindestens 26 Kinder getötet worden waren. Zunächst hatte Riad den Angriff gerechtfertigt; er habe einem legitimen militärischen Ziel gegolten. Auf dem Markt in der Provinz Saada hätten sich Militärkommandeure aufgehalten, die am Tag zuvor einen Raketenangriff befehligt hätten. Nachdem Menschenrechtler und auch die UN von einem möglichen Kriegsverbrechen sprachen, räumte Saudi-Arabien Fehler ein. Nun drückte das Oberkommando der von Riad geführten Militärkoalition sein Bedauern aus und kündigte an, die Familien der Opfer zu entschädigen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Zwar sei der Angriffsbefehl zurückgenommen worden. Aus unklaren Gründen feuerten die Piloten aber, obwohl Zivilisten entdeckt worden waren.