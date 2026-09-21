Regierungstruppen und mit ihnen verbündete Milizen liefern sich mit den Huthi-Rebellen schwere Kämpfe um die ölreiche Provinz Marib in Jemen . Bei den Gefechten seien in den vergangenen drei Tagen mehr als 50 Huthi-Kämpfer getötet worden, hieß es aus Militärkreisen. Laut Augenzeugen kam es zu gegenseitigem Artilleriefeuer, Geländegewinne konnte allerdings keine der Konfliktparteien erzielen. Auch in Tais und Lahdsch am Roten Meer und am Golf von Aden und im Kahbub-Gebirge im Südwesten wurden Kämpfe gemeldet.

Marib ist in dem Bürgerkrieg, der 2014 mit einem gewaltsamen Aufstand der Huthi begann, seit Jahren umkämpft. Die Provinz verfügt über Öl- und Gasfelder, zudem befindet sie sich in einer strategisch wichtigen Lage als Knotenpunkt zwischen mehreren Landesteilen. Marib werde uneinnehmbar bleiben, sagte Kommandeur Mansur Thauaba von den Regierungstruppen. Man sei von der Verteidigung in die Offensive gegangen und habe nun die von den Huthi kontrollierte Hauptstadt Sanaa als Ziel, so Thauaba. Ein Huthi-Militärsprecher teilte mit, saudische Kampfjets seien innerhalb von 24 Stunden mehr als zwei Dutzend Luftangriffe geflogen. Saudi-Arabien war 2015 in den Krieg im Nachbarland eingetreten und unterstützt die Regierungstruppen.

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ging unterdessen am Wochenende angesichts der anhaltenden Spannungen in der Golfregion stark zurück. Schifffahrtsdaten zeigten, dass ein Dutzend Rohstofffrachter die Meerenge passierten, verglichen mit 35 am Wochenende zuvor. Vor Beginn des Krieges zwischen den USA und Israel auf der einen und Iran auf der anderen Seite am 28. Februar passierten die Meerenge täglich etwa 125 große Handelsschiffe.

Angriffe der Huthi auf die Ost-West-Pipeline von Saudi Aramco haben den staatlichen saudischen Energiekonzern dennoch dazu veranlasst, seine Exporte durch die Straße von Hormus zu erhöhen. Dadurch konnte Saudi-Arabien seine Ausfuhren im September bisher auf über vier Millionen Barrel pro Tag steigern, nachdem sie im August auf 2,4 Millionen gefallen waren.